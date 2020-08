Workshop Digital Broadcasting 2020: Programm jetzt online

[Erfurt] Das Programm zum 16. Workshop Digital Broadcasting WSDB am 23. und 24. September 2020 in Erfurt ist online. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer erwartet ein vielseitiges Programm mit Vorträgen und Erfahrungsberichten rund um das Thema Digitaler Rundfunk und KI im Medienbereich. Eröffnet wird der zweitägige Workshop mit einer Keynote vom Pionier des digitalen Fernsehens, Prof. Ulrich Reimers. Die Bayern Digital Radio beteiligt sich zusammen mit dem Funkhaus Regensburg mit einem eigenen Vortrag zum Thema “Dynamische DAB-Multiplexe – Regionalisierung im digitalen Rundfunk am Beispiel von Charivari in der Oberpfalz” am Kongress. Sollte eine vor Ort Veranstaltung in Erfurt aufgrund der aktuellen Umstände nicht möglich sein, wird der WSDB 2020 als Online-Workshop durchgeführt.

