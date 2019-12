[Norderstedt] Der Medienrat der Medienanstalt Hamburg/Schleswig-Holstein (MA HSH) hat der Radio Point of Sale GmbH die Zulassung zur Veranstaltung der Hörfunkspartenprogramme „Nordic Radio“, „Nordic beatz“ und „Nordic life & style“ in Hamburg und Schleswig-Holstein erteilt. Die Zulassungsdauer beträgt zehn Jahre. Die Programme sollen im Internet und – im Rahmen des bis Ende 2022 laufenden Modellversuchs in Schleswig-Holstein – auch über DAB+ verbreitet werden.

