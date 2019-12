[Köln] Seit dem 17. Dezember können Hörer*innen im Raum Kleve die WDR Radioprogramme über DAB+ (Digital Audio Broadcasting) besser empfangen. Am Standort Kleve wurde die Sendeleistung von 1 kW auf 10 kW erhöht. Dadurch verbessert sich der Empfang vor allem in den Kreisen Kleve und Wesel sowie im südlichen Kreis Borken. Im Laufe des Jahres und im nächsten Jahr wird die DAB+-Versorgung in NRW sukzessive weiter ausgebaut.

