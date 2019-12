Medienrat der SLM vergibt DAB+-Zulassungen im Regelbetrieb für Leipzig und Freiberg

[Leipzig] Der Medienrat der Sächsischen Landesanstalt für privaten Rundfunk und neue Medien (SLM) befasste sich in seiner Sitzung am 16.12.2019 mit den Bewerbungen für die im November realisierte Ausschreibung von DAB+-Übertragungskapazitäten zur Versorgung der Stadtgebiete Leipzig und Freiberg im Regelbetrieb. Der Versuchsbetrieb als auch die in diesem Zusammenhang erteilten Versuchszulassungen sind bis zum 30.01.2020 befristet und erforderten daher eine Neuausschreibung. Auf die Ausschreibung für das Verbreitungsgebiet in Leipzig lagen dem Medienrat Bewerbungen von 14 Veranstaltern mit 16 Programmen vor. Davon waren 13 Programme bereits am Versuchsbetrieb beteiligt. 5 Veranstalter beteiligten sich mit 6 Programmen an der Ausschreibung für Freiberg. Davon waren 5 Programme vorab am Versuchsbetrieb beteiligt. Zulassungen für das Stadtgebiet Leipzig zur digital-terrestrischen Verbreitung von Hörfunkprogrammen im DAB+-Standard mit mindestens 60 Capacity Units (CU) pro Programm mit einer Laufzeit von zunächst 10 Jahren wurden an 12 Veranstalter mit insgesamt 13 Programmen vergeben.

