Eröffnung der Lokalrundfunktage Nürnberg

[Nürnberg] Mit Mut in die digitale Zukunft – diese Botschaft geht von den 27. Lokalrundfunktagen in Nürnberg aus. „Die neuen digitalen Kollegen – also neue Audio-Angebote wie Musikstreaming-Dienste, Podcasts und vor allem Smartspeaker – haben einen Audio-Boom ausgelöst. Davon können und müssen auch die lokalen Anbieter profitieren“, sagte Siegfried Schneider, der Präsident der Bayerischen Landeszentrale für neue Medien (BLM), im CongressCenter Ost der Nürnberger Messe. Eine Herausforderung, in der aber auch viele Chancen für die lokalen Anbieter stecken – wenn sie sich den veränderten Rahmenbedingungen in der digitalen Medienwelt aktiv stellen: „Damit die bayerische private Radio- und Fernsehlandschaft die bundesweit vielfältigste und erfolgreichste bleibt, muss sie auch die innovativste sein. Initiative ist gefragt“, so Schneider. Zu der zweitägigen Veranstaltung werden rund 1000 Teilnehmerinnen und Teilnehmer erwartet.

zur Pressemeldung