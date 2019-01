Neuregelung für DAB+ in Frankreich

[Paris] Die französische Behörde CSA (Conseil supérieur de l’audiovisuel) hat bestätigt, dass die Bevölkerungsabdeckung von DAB+ in Frankreich seit Dezember 2018 bei über 21% liegt. Damit tritt nun ein Gesetz in Kraft das Hersteller verpflichtet alle in Frankreich neuverkauften Empfänger mit einer digitalen Empfangsmöglichkeit auszustatten. Die Hersteller haben 12 Monate Zeit (bei Autoradios 18 Monate), um die Regel umzusetzen. Danach müssen alle auf dem Markt befindlichen Empfänger mit DAB+ kompatibel sein.

zur Pressemeldung