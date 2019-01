Erste Designer-Digitalradios der Designerin Jette Joop für die Marke Nordmende

[Daun] TechniSat kooperiert mit der Designerin Jette Joop, um neue digitale Produkte und Lösungen zu entwickeln. Weibliche Konsumenten, die gute Technik und ein auffälliges Design lieben, sollen damit angesprochen werden. Als erstes Produkt der gemeinsamen Kooperation bekam das Transita 100 einen neuen Look in zwei verschiedenen Artworks. „Das Design ‚Wave and Leaf‘ folgt dem aktuellen Trend der Naturmotive und lädt damit zur Entspannung ein. Für das Design ‚Zigzag‘ ließ ich mich vom Bild der Radiowellen inspirieren. Beide Designs sind aber gleichermaßen verspielt und fröhlich “, erklärt Jette Joop die Ideen hinter den Designs. TechniSat erwarb im April 2017 die Lizenz zur Nutzung der Marke Nordmende für Deutschland, Österreich, Schweiz sowie Polen vom Markeninhaber Technicolor S.A und bietet seitdem TV-Geräte und Digitalradios unter dieser Marke an. Das Digitalradio Transita 100 in den Designs „Wave and Leaf“ und „Zigzag“ ist „Made in Germany“ und ist ab sofort für UVP 99,99 € erhältlich.

