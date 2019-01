Digitalradio DAB+ in Lüneburg

[Hamburg] Radiohörer im Raum Lüneburg bekommen ihre NDR Programme seit Ende Dezember in noch besserer Qualität. Der neue DAB+ Sender Lüneburg sorgt nicht nur in der Stadt dafür, dass die NDR Hörfunkprograme nun auch im Haus über das moderne Digitalradio (DAB+) zu empfangen sind. Dies gilt auch für das südöstlich davon gelegene Gebiet zwischen Bleckede, Dahlenburg, Bad Bevensen, Ebstorf und Melbeck. Im nordwestlich von Lüneburg gelegenenen Gebiet zwischen Winsen, Drage, Marschacht, Tespe, Scharnebeck, Adendorf, Bardowick, Reppenstedt und Salzhausen waren NDR Programme bereits über DAB+ zu hören. Jetzt ist dort zuzsätzlich NDR 1 Niedersachsen zu empfangen. Zum Programmangebot des DAB+ Senders Lüneburg gehören die auch über UKW ausgestrahlten NDR Angebote NDR 1 Niedersachsen, NDR 2, NDR Kultur, NDR Info und N-JOY. Zusätzlich sind exklusiv im Digitalradio NDR Blue, NDR Plus und NDR Info Spezial zu hören.

