IMPERIAL DABMAN 100 in der sunshine live Edition

[Mannheim] Der Sender sunshine live hat nun in Kooperation mit dem Hersteller Imperial eine Sonderedition herausgegeben. Der IMPERIAL DABMAN 100 verfügt über eine ab Werk vorprogrammierte Taste exklusiv für sunshine live. Weitere Funktionen (z. B. Weckfunktion, Equalizer mit diversen Voreinstellungen, automatische Sendersuche, etc.) können über die im Lieferumfang enthaltene Fernbedienung gesteuert werden. Der 3.5mm Klinkenanschluss (AUX In) erlaubt den Anschluss und die Wiedergabe von angeschlossenen MP3 Playern usw., der integrierte USB Anschluss kann als Ladestation für externe Geräte (Smartphones etc.) genutzt werden, auch eine Aktualisierung der Gerätesoftware des DABMAN 100 via USB ist möglich. Der UVP liegt bei 109,99 €. Sunshine live ist in Deutschland auf DAB+ im Kanal 5C empfangbar.

