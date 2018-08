DAB+ auf der IFA 2018

[Berlin] Vom 31. August bis 5. September findet in Berlin die Internationale Funkausstellung statt. Hier präsentieren Hersteller von A wie AEG bis Y wie Yamaha ihre neuen Empfänger für DAB+. Auch die ARD wird wieder in Halle 2.2 den aktuellen Stand der digitalen Entwicklung umfassend präsentieren. Am Montag, den 03.09 präsentieren zudem die Medienanstalten im Rahmen des Digitalradiotags erstmals den Digitalisierungsbericht Audio. Dieser stellt ausführlich aktuelle Entwicklungen der digitalen Radio- und Audionutzung dar.

zum Geländeplan

zur Herstellerübersicht

zum Digitalradiotag 2018