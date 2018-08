KULTRADIO und radio B2 erhalten Zulassungen für lokalen DAB+-Multiplex in Freiberg

[Leipzig] Der Medienrat der Sächsischen Landesanstalt für privaten Rundfunk und neue Medien (SLM) befasste sich in seiner Sitzung am 20. August 2018 mit den zwei Bewerbern auf eine im Mai initiierte Ausschreibung zur Zuweisung von Übertragungskapazitäten im Rahmen einer zeitlich befristeten Erprobung mit Rundfunk und Telemedien im DAB+-Standard zur Versorgung des Stadtgebietes Freiberg. Es handelte sich hierbei um Restkapazitäten von 92 CU (Capacity Units), die weiteren ein bis zwei Hörfunkprogrammen oder Telemedien Platz im bereits seit Januar 2018 bestehenden lokalen DAB+-Multiplex in Freiberg bieten. Die Bewerber Kultradio.fm UG, vertreten durch die Geschäftsführer Andreas Enders und Peter Maisel, Bayreuth, und radio B2 GmbH, vertreten durch den Geschäftsführer Oliver Dunk, Berlin, erhalten nach Entscheidung des Medienrates jeweils eine Zulassung zur digital-terrestrischen Verbreitung der Hörfunkprogramme „Kultradio.fm“ und „radio B2“.

