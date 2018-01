Infoveranstaltung „Was sich 2018 bei TV- und Radioempfang ändert“

[München] Zur Unterstützung von Handel, Handwerk und Wohnungswirtschaft informiert die Bayerische Landeszentrale für neue Medien gemeinsam mit dem Bayerischen Rundfunk und Astra Deutschland sowie Sat.1 Bayern und der Bayern Digital Radio GmbH über die bevorstehenden Änderungen in Bayern. Dazu gehören Themen wie Erste SD-Abschaltungen am Satelliten, HD-Verbreitung der bayerischen Lokal-TV-Stationen, Ausbau von DVB-T2 HD, DAB+ sowie Ultra-HD und das Ende der analogen TV- und Radio-Verbreitung im Kabel. Termin sind in Augsburg (22.02), Himmelkron (26.02), Nürnberg (27.02), München (28.02), Regensburg (01.03), Deggendorf (05.03) und Würzburg (07.03) vorgesehen.

