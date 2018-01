DAB+ Werbekombi für pure fm

[Berlin] Ab sofort können alle Stationen von pure fm in einer Werbekombination gebucht werden. Um gezielter auf den neuen digitalen Verbreitungsweg eingehen zu können, wurde hierzu eine eigene Vermarktungskombi nur für DAB+ only Programme gegründet. Zukünftig werden hier neben pure fm auch andere DAB+ Programme vermarktet. In der DIGITALRADIOKOMBI werden die Vorteile, die der Werbetreibende gegenüber dem alten UKW-Verbreitungsweg hat mehr in den Fokus gerückt, als dies bisher von üblichen Vermarktern der Fall war. Zusätzlich zum Audioangebot vermarktet pure fm auch verstärkt die Zusatzdatendienste wie Slideshow und Dynamic Label, die herkömmliche UKW-Programme nicht bieten können.

zu digitalradiokombi.de