lulu.fm startet live in Leipzig auf DAB+

[Köln] lulu.fm, das schwul-lesbische Metropolenradio, vergrößert sein Sendegebiet und sendet ab Mittwoch, dem 31. Januar 2018, auch in Leipzig und Umgebung über DAB+. Für das LSBTI-Radio mit eingebauter Diskokugel ist Leipzig das vierte Sendegebiet. In Berlin, Hamburg und im Rhein-Main-Gebiet hat lulu.fm über DAB+ bereits mehr als 85.000 regelmäßige Hörer. „Wir machen ein bundesweites Infotainment-Programm aus, für und über eine besondere Community und freuen uns sehr, jetzt auch in einer mitteldeutschen Metropole für mehr Vielfalt im Radio sorgen zu können“, sagt Frank Weiler, Geschäftsführer von lulu.fm. „Das gesamte lulu.fm-Team freut sich auf Leipzig.“

