DAB+-Multiplexe Lokal starten in Kürze in Leipzig und Freiberg

[Leipzig] Die Sächsische Landesanstalt für privaten Rundfunk und neue Medien (SLM) wird in den Städten Leipzig und Freiberg jeweils einen lokalen DAB+ Multiplex zur Erprobung neuer Techniken und neuer Nutzungsformen im terrestrischen digitalen Rundfunk starten. In Leipzig werden in Kürze „detektor.fm Wort“, „lulu.fm“, „SecondRadio“, „SchlagerPlanet Radio“, „90s90s“, „ROCKLAND“, „mephisto 97.6“, „ENERGY Sachsen“, „LEIPZIG 2“, „apollo radio)))“, egoFM“, „Absolut HOT“, MEGA 80’s, „LEIPZIG EINS – 100% von hier“ und „LEIPZIG BEATZZ“ und in Freiberg (neben den bereits genannten Programmen“detektor.fm Wort“, „SecondRadio“, „SchlagerPlanet Radio“, „90s90s“, „MEGA 80’s“, „apollo radio)))“, egoFM“, „Absolut HOT“) „InPulz Dein Stadtradio für Freiberg“, „Radio Erzgebirge“ und „ERZGEBIRGE 2“ via DAB+ auf Sendung gehen. Im Rahmen eines Pressegesprächs am 22. Januar 2018 werden Vertreter der genannten Rundfunkveranstalter bzw. Internetanbieter sowie Vertreter der SLM, des Digitalradio Büros Deutschland, Berlin, und des technischen Dienstleisters DIVICON MEDIA, Leipzig, einen Überblick über die Möglichkeiten und die Einführung von Digitalradio DAB+ in Deutschland, vor allem aber das konkrete Projekt, die einzelnen Programme, die technische Umsetzung und den Zeitplan vorstellen.

Einladung zum Pressegespräch