Erster DAB+ Autoradio Adapter für den Rückspiegel im Fahrzeug

[Dreieich / Lütjensee] Ab sofort ist der neue DAB+ Autoradio Adapter Albrecht DR 58 als Rückspiegel mit dimmbarem Farbdisplay und direkten Stationstasten erhältlich, der mit wenigen Handgriffen auf dem vorhandenen Fahrzeugspiegel befestigt wird. Die Verkabelung für Antenne und Stromversorgung erfolgt dezent am Rand der Windschutzscheibe, somit stört weder eine Saugnapfhalterung noch ein Kabel die Sicht des Fahrers im Auto oder Lastkraftwagen. Die Verbindung zwischen Adapter und Radio wird kabellos via FM-Transmitter hergestellt. Dank der automatischen Senderverfolgung „Service Follow“ sowie des neuen Empfangsstabilisators in Kombination mit der mitgelieferten, patentierten Aktivantenne, ist ein konstanter und hochqualitativer Empfang auch bei weiteren und schnellen Fahrten gesichert. Das Albrecht DR 58 ist zum UVP von 159,90 Euro im Fachhandel erhältlich.

