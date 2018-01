Ausschreibung für DAB+ in Baden-Württemberg

[Stuttgart] Die Landesanstalt für Kommunikation Baden-Württemberg (LFK) hat die Ausschreibung einer Übertragungskapazität an private Hörfunkveranstalter für die Verbreitung über DAB+ veröffentlicht. Die Ausstrahlung erfolgt über den landesweiten Multiplex (Kanal 11 B), der in einem ersten Aufbau nicht landesweit mobil empfangbar ist, sondern sich im Schwerpunkt auf die Rheinschiene, die Rhein-Neckar-Region, die Region Stuttgart und Ulm beschränkt. Anträge auf Zuweisung können ab sofort bei der LFK eingereicht werden. Die Bekanntmachungsfrist ist am Mittwoch, 28.02.2018, 12.00 Uhr.

