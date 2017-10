MEDIA BROADCAST auf den Medientagen München

[Köln] MEDIA BROADCAST, Deutschlands größter Service-Provider der Rundfunk- und Medienbranche, präsentiert auf den Medientagen München 2017 leistungsstarke Produkte und Services für den Rundfunk von Morgen. Im Fokus steht die Plattform freenet TV: Das Angebot mit vielen privaten TV-Programmen in brillanter HD-Qualität wird künftig in noch mehr Regionen zu sehen sein. Auch beim Digitalradio wird der Ausbau von Netzen und Programmangeboten vorangetrieben, sowohl für den bundesweiten Multiplex als auch für regionale Angebote. Alle Infos zu den Produkten und Services stehen am Messestand C3 der MEDIA BROADCAST im ICM München vom 24. bis 26. Oktober 2017 bereit.

