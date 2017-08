[Weiterstadt] Mit dem FABIA COOL PLUS präsentiert SKODA ein neues Sondermodell. Zum Ausstattungsumfang gehören unter anderem eine Klimaanlage und das Musiksystem Swing inklusive SKODA Surround Soundsystem und der digitale Radioempfang DAB+. Der Einstiegspreis für den FABIA COOL PLUS in Verbindung mit dem 44 kW (60 PS)* starken 1,0 MPI beträgt 12.450 Euro.

