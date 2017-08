[Ingolstadt] Auf der IFA in Berlin können sich Besucher vom 1. – 6. September 2017 am DAB+-Stand der ARD in Halle 2.2 über die neue digitale Radiogeneration überzeugen. Mit dabei: PEAQ. Die Hausmarke von MediaMarkt und Saturn präsentiert mit PDR350BT-B (UVP 199 Euro) und PEAQ PDR150BT-B (UVP 79 Euro) zwei neue Modelle für DAB+.

zur Pressemeldung