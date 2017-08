DAB+ Radios für McDonald´s Kunden

[Bayreuth] Heute geht die Gewinnspielaktion von KULTRADIO in Zusammenarbeit mit McDonald’s sowie den Radioherstellern Dual, Imperial, soundmaster und TechniSat an den Start. Im Zeitraum vom 21. August bis 3. September 2017 wird KULTRADIO 100 Radios im Wert von fast 5.000 Euro verlosen. Alles was es braucht, ist ein QR-Code-Scanner und etwas Glück. Teilnehmen kann man in 22 McDonald’s Filialen in Unterfranken. Alles rund um die Gemeinschaftsaktion gibt es in den Restaurants oder über nachstehenden Link.

Mehr Infos zur Aktion