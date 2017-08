Albrecht DR 890 CD: Hybridradio mit CD-Player

[Dreieich / Lütjensee] Albrecht präsentiert ein neues Modell für DAB+ im massiven Holzgehäuse im Walnuss- oder mattschwarzen Furnierdesign. Das Albrecht DR 890 CD kombiniert alle Empfangsmöglichkeiten an Sendern über DAB+, Internet sowie UKW in einem kompakten Modell. Musikstreaming über DLNA-Heimvernetzung und Bluetooth-Verbindung mit dem Smartphone werden ebenfalls geboten. Weitere Features: CD-Player, 2,8 Zoll Farbdisplay, Fernbedienung, Radiosteuerung via Smartphone App, Aux-In Eingang, USB-Anschluss. Das Hybridradio Albrecht DR 890 CD ist ab sofort im Fachhandel zum UVP von 289 Euro erhältlich.

