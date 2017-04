[London/München] Unter dem Motto “DAB+ in the dashboard: Today, tomorrow and in the future” lädt WorldDAB am 21. Juni zu einem eintägigen Fachkongress nach München ein. Auf der Agenda stehen Berichte zu DAB+ im Auto u.a. aus Deutschland, Großbritannien, Norwegen und Frankreich, Technologietrends sowie ein Ausblick auf DAB+ im Auto in 5 bzw. 10 Jahren.

zur Veranstaltungsseite incl. Registrierung