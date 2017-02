[Berlin] Unter dem Motto „DAB+ im Dialog – Die Erfolgsfaktoren 2017“ treffen sich am 07. März Fachleute des digitalen Rundfunks in der Landesvertretung Sachsen-Anhalt in Berlin. Unter den Podiumsteilnehmern sind auch Dorothee Bär, Parlamentarische Staatssekretärin beim Bundesminister für Verkehr und digitale Infrastruktur sowie Heike Raab, Staatssekretärin und Bevollmächtigte beim Bund und in Europa für Medien und Digitales.