Ausschreibung der MA HSH: Hamburger UKW-Frequenz 98,1 MHz wird frei

(Norderstedt) Der Medienrat der Medienanstalt Hamburg/Schleswig-Holstein (MA HSH) hat in seiner Sitzung am 18. März 2026 die Neuvergabe der UKW Frequenz 98,1 MHz in Hamburg für die terrestrische Verbreitung eines privaten, 24-stündigen Hörfunkprogramms beschlossen.

Die Frequenz wird bislang von der Klassik Radio GmbH genutzt, die ihr Programm im Rahmen eines Frequenzpakets des gemeinsamen Versorgungsgebiet Hamburg/Schleswig-Holstein ausstrahlt. Diese Zulassung endet planmäßig am 31. Mai 2026. Wegen des im Jahr 2024 beschlossenen Digitalumstiegs in Schleswig Holstein dürfen dort laut Medienstaatsvertrag Hamburg/Schleswig Holstein freiwerdende UKW Kapazitäten nicht mehr neu ausgeschrieben werden. Die aktuelle Ausschreibung umfasst daher ausschließlich die Übertragungskapazität in Hamburg.

„Wir hoffen, dass die Ausschreibung Raum für neue Stimmen und Formate schafft“, so Eva-Maria Sommer, Direktorin der MA HSH. „So kann die Hamburger Hörfunklandschaft weiter an Vielfalt gewinnen.“

Bewerben können sich sowohl gemeinnützige als auch kommerzielle Anbieter. Die Zuweisung erfolgt für die Dauer von zehn Jahren. Der Antrag und ein Fragebogen zum geplanten Programm sind hier abrufbar und können bei der MA HSH ab sofort bis zum 20. April 2026, 12 Uhr (Ausschlussfrist), eingereicht werden.

zur Pressemeldung (Hrsg.: MA HSH)