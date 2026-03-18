Helgoland: Änderung beim N-JOY Empfang

(Hamburg) Ihr wohnt auf Helgoland und habt uns bisher über UKW gehört? Dann gibt es eine wichtige Änderung: Diese Frequenz wird zum 8. April 2026 abgeschaltet. Die gute Nachricht: Es gibt viele Wege, über die ihr N-JOY in Zukunft weiterhin hören könnt!

Wenn die UKW-Frequenz abgeschaltet ist, wie höre ich dann N-JOY?

Ihr könnt N-JOY weiterhin über DAB+ oder über den Online-Stream auf unserer Website N-JOY.de hören – oder ihr ladet euch unsere kostenlose N-JOY App runter, in der ihr unser Programm hören und nebenbei auch coole Videos schauen, Einblicke in unseren Redaktionsalltag bekommen und an Gewinnspielen teilnehmen könnt! Außerdem könnt ihr N-JOY über die ARD Audiothek oder eure Smartspeaker hören („Spiele N-JOY vom NDR“).

Wie stelle ich die DAB+ in meinem Radio ein?

Um N-JOY über DAB+ zu empfangen, führt einen Sendersuchlauf an eurem DAB+ Radio durch. Oft findet ihr N-JOY auch in einem alphabetischen Senderverzeichnis.

Wohin kann ich mich bei technischen Problemen wenden?

Bei technischen Problemen könnt ihr euch an unseren technischen Support wenden – per Hotline (08000 63 70 99 (kostenlos, montags bis sonntags von 8 bis 20 Uhr) oder per Formular auf dieser Seite.

Warum wird die UKW-Frequenz auf Helgoland abgeschaltet?

Schleswig-Holstein hat beschlossen, bis 2031 alle UKW-Frequenzen schrittweise abzuschalten und vollständig auf DAB+ umzustellen. In diesem Rahmen schalten wir die UKW-Frequenz auf Helgoland ab. Diese Umstellung ermöglicht eine bessere Klangqualität, eine größere Programmvielfalt und ist ökologisch sowie wirtschaftlich sinnvoller.

zur Meldung (Hrsg.: NDR)