Stefan Ibelshäuser als Programmdirektor der Klassik Radio AG ernannt

(Augsburg) Stefan Ibelshäuser, bisher in stellvertretender Position, wurde zum Programmdirektor ernannt und übernimmt damit federführend die Verantwortung im Content-Team für die hochwertigen Inhalte bei Klassik Radio.

Stefan Ibelshäuser kommentiert seine neue Position: „Klassik Radio besitzt mit seiner einzigartigen Marktposition in Deutschland, Österreich und der Schweiz beste Voraussetzungen, um stetig weiter zu wachsen und neue Hörersegmente zu erschließen. Diesen erfolgreich eingeschlagenen Weg, werden wir konsequent fortsetzen“.

Stefan Ibelshäuser äußert sich zu seiner Beförderung: „Es ehrt mich, dass ich künftig die Weiterentwicklung der Marke Klassik Radio verantworten darf, um mit neuen innovativen Programmansätzen das bestehende Publikum zu begeistern und neue Zielgruppen anzusprechen“.

Ulrich Kubak, CEO der Klassik Radio AG, zeigt sich optimistisch über die zukünftige Entwicklung: „Mit Stefan Ibelshäuser haben wir eine starke und kompetente Führungspersönlichkeit. Seine Fähigkeit, das Programm-Team zu führen und mitzunehmen, ist die beste Voraussetzung, um unsere Reichweiten weiter auszubauen.

Ich gratuliere Stefan sehr herzlich zu seiner neuen Position und wünsche ihm viel Erfolg.“

Diese strategische Personalentscheidung unterstreicht die Ambitionen der Klassik Radio AG, ihre Position als führender Anbieter von qualitativ hochwertigem Audio-Content zu stärken und weiter auszubauen.

zur Pressemeldung (Hrsg.: Klassik Radio AG)