Kevin Schieber wird neuer Programmleiter bei Absolut Radio

(München) Mit Wirkung zum 01. April 2026 wird Kevin Schieber die Programmleitung der sechs nationalen Absolut Radio Sender sowie aller weiteren Audioangebote der Antenne Deutschland übernehmen.

Mit der Ernennung von Kevin Schieber zum neuen Programmleiter der sechs nationalen Absolut Radio Sender und aller weiteren Audioangebote der Antenne Deutschland setzt das Unternehmen ein starkes Zeichen für Kontinuität und Innovation. Schieber, der bereits seit über fünf Jahren zur Absolut Radio Familie gehört, hat in verschiedenen Funktionen die Entwicklung und das Wachstum der Sendergruppe entscheidend mitgestaltet. Nach seinem erfolgreichen Start in der Moderation und seiner anschließenden Tätigkeit als stellvertretender Programmleiter bringt er umfassende Erfahrung, ein tiefes Verständnis für Marke und Zielgruppen sowie eine ausgeprägte digitale Expertise mit in seine neue Rolle ein.

Unterstützt wird Kevin Schieber künftig von Katharina Tschackert, die nach über drei Jahren in der Redaktionsleitung die Position der stellvertretenden Programmleitung übernimmt. Gemeinsam werden sie die strategische und inhaltliche Weiterentwicklung der Absolut Radio Sender vorantreiben und die Vielfalt sowie die Reichweite des Programms weiter ausbauen.

„Mit Kevin Schieber gewinnen wir einen ausgewiesenen Experten, der Absolut Radio wie kaum ein anderer kennt und die innovativen Konzepte der Sendergruppe maßgeblich mitentwickelt hat“, sagt Mirko Drenger, Geschäftsführer der Antenne Deutschland. „Wir freuen uns zudem, mit Katharina Tschackert eine erfahrene und impulsgebende Mitgestalterin an seiner Seite zu wissen. Gemeinsam werden sie das Profil von Absolut Radio weiter schärfen. Unser besonderer Dank gilt auch Tina Zacher für ihr großes Engagement und ihren wertvollen Beitrag zur erfolgreichen Entwicklung der Programme in den vergangenen Jahren“.

Über Antenne Deutschland

Antenne Deutschland ist Betreiberin des sog. 2. Bundesmux, einer technischen Plattform für die bundesweite Distribution von DAB+ Radiosendern. Diese Plattform bietet insgesamt 16 Sendeplätze, von denen die Plattformbetreiberin einige für ihre Absolut Radio Sender nutzt und die Übrigen an andere Programmanbieter vermietet. Mit dem Betrieb der sechs nationalen Absolut Radio Sender (Absolut Bella, Absolut Germany, Absolut Hot, Absolut Oldie Classics, Absolut Relax und Absolut Top 2000er) ist Antenne Deutschland eines der größten und reichweitenstärksten Radiounternehmen Deutschlands. 2025 hat Antenne Deutschland eine nationale Sendelizenz für ihren Sender Radio Absolut AI erhalten. Absolut Radio AI ist das bundesweit erste Programm, das von Künstlicher Intelligenz moderiert wird und eine Lizenz erhalten hat. Der Programmbetrieb und die modernen Studios des Unternehmens befinden sich in Garching bei München. Über die ad.audio GmbH, eine Tochtergesellschaft von Antenne Deutschland mit Sitz in Hamburg, vermarktet die Programmanbieterin Radiowerbung auf ihren Absolut Radio Sendern.

zur Pressemeldung (Hrsg.: Antenne Deutschland)