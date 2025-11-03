Medienrat beschließt Bestimmungen zur programmlichen Kooperation von Radio Gong Würzburg und Radio Primaton Schweinfurt

(München) Zur Sicherung der Lokalität am Sendestandort Schweinfurt hat der Medienrat der Bayerischen Landeszentrale für neue Medien (BLM) in seiner heutigen Sitzung Änderungen der Zuweisung von Radio PRIMATON (Schweinfurt) beschlossen.

Der Anbieter Radio PRIMATON GmbH will künftig programmlich mit dem Anbieter von Radio Gong Würzburg kooperieren und seinen Programmnamen in Radio Gong Schweinfurt ändern. Das Musikformat von Radio Gong Schweinfurt soll spätestens ab 1. Dezember 2025 von bisher AC in Hot-AC (Hot Adult Contemporary) geändert und die Zielgruppe von Radio Gong Schweinfurt von 35 bis 59 Jahre auf 19 bis 49 Jahre umgestellt werden.

Um die lokale Berichterstattung aus Schweinfurt auch künftig sicherzustellen, wurden der Radio PrimaTon GmbH entsprechend rechtsverbindliche Auflagen gemacht.

