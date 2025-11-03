Fördermaßnahmen der BLM für DAB-Only-Programme

(München) Der Medienrat der Bayerischen Landeszentrale für neue Medien (BLM) wurde in seiner Sitzung am 30. Oktober 2025 vom Ausschuss für Medienkompetenz und Inhalte über den aktuellen Stand der Vergabe von Fördermitteln für DAB-Only-Anbieter und DAB-Only-Programme informiert. Die Landeszentrale hat für das Jahr 2026 drei neue Fördermaßnahmen mit einem finanziellen Gesamtumfang von 190.000 Euro ausgeschrieben. Bis zum Fristende, am 19. September 2025, wurden 25 Anträge eingereicht.

Sechs Anträge gingen für die DAB-Only-Programmförderung ein. Diese Förderung unterstützt Anbieter, redaktionelle Inhalte zu realisieren, die sich mit aktuellen Fragen der Mediennutzung zum diesjährigen Schwerpunktthema der DAB-Only-Programmförderung, „Medienwelt heute“, befassen.

Für die DAB-Only-Innovationsförderung wurden neun Anträge eingereicht. Ziel dieser Förderung ist es, gezielt Innovationskraft im Audiobereich zu stärken und DAB-Programme zukunftsfähig weiterzuentwickeln.

Zehn weitere Anträge beantragten die DAB-Only-Programmberatung. Diese ermöglicht eine einmalige, externe Programmberatung durch erfahrene Fachexperten, um das redaktionelle Profil oder die Social-Media-Kompetenz zu schärfen.

