Änderungen der Inhaber- und Beteiligungsverhältnisse bestätigt

(München) Der Medienrat der Bayerischen Landeszentrale für neue Medien (BLM) hat in seiner Sitzung am 30. Oktober 2025 die geplanten Änderungen der Inhaber- und Beteiligungsverhältnisse der bavero Verwaltungsgesellschaft als medienrechtlich unbedenklich bestätigt. Davon betroffen sind die Hörfunkangebote Radio Inn-Salzach-Welle (Radio ISW), die Bayerwelle Südost und Alpin FM.

Bisher war die bavero Verwaltungsgesellschaft an allen genannten Hörfunkangeboten beteiligt. Nun übernimmt die WWZ Beteiligungsgesellschaft mbH von der Passauer Neue Presse GmbH sämtliche Anteile an der bavero Verwaltungs GmbH. Damit erhöht die WWZ ihre Beteiligung am Hörfunkmarkt im Voralpenland, erlangt aber keinen beherrschenden Einfluss auf die jeweiligen Anbietergemeinschaften bzw. Anbieter von Radio ISW, Bayernwelle Südost und Alpin FM.

