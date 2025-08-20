Neue Kapazitäten für DAB+ in Bayern ausgeschrieben

(München) Die Bayerische Landeszentrale für neue Medien hat digital-terrestrische Übertragungskapazitäten in den zusammenhängenden DAB-Verbreitungsgebiet Unterfranken (Kanal 10A), Oberfranken (10B), Mittelfranken (8C), Oberpfalz (6C), Niederbayern (7D) sowie Oberbayern-Schwaben (10A) ausgeschrieben. Es steht jeweils eine DAB-Kapazität von 54 CU zur Verfügung. Die Kapazität steht ab 01.01.2026 zur Verfügung und die Aufschaltung des Programms muss spätestens zum 01.02.2026 erfolgen. Interessierte Bewerber können Ihre Bewerbung bis 23.09.2026 bei der BLM einreichen.
