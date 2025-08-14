DAB+ in Stadtoldendorf

(Hamburg) Gute Nachrichten für alle Radiofans in und um Stadtoldendorf: Der NDR hat am Standort Stadtoldendorf einen weiteren DAB+ Repeater in Betrieb genommen. Damit verbessert sich der digitale Empfang der NDR Hörfunkprogramme – besonders im historischen Stadtkern, rund um den Marktplatz, im Kurpark und in den umliegenden Ortschaften im Weserbergland. Nun sind die Programme auf Block 6C (185,360 MHz) auch im Haus klar und stabil zu empfangen – nicht nur unterwegs.

Mit dem neuen Sender möchte der NDR die Region rund um die idyllische Weserbergstadt Stadtoldendorf noch besser mit Informationen und guter Musik versorgen. Ob bei einem Spaziergang entlang der Leine, im gemütlichen Café an der Alten Post oder zu Hause im Wohnzimmer: Ab sofort begleitet der NDR mit kristallklarem Digitalradio durch den Tag. Auch Gäste und Einheimische, die das Weserbergland und seine Natur genießen, profitieren von noch besserem Radioempfang.

