DOMRADIO.DE sendet bald über DAB+

(Köln) DOMRADIO.DE geht den nächsten Schritt, um die Frohe Botschaft mit einem noch breiteren Publikum zu teilen. Das Radioprogramm des Senders wird in Zukunft in zwei Regionen Nordrhein-Westfalens auch über DAB+ verbreitet.

Die Zusammenarbeit mit Media Broadcast sieht in den kommenden Monaten den Netzausbau in den Regionen Köln – Bonn – Aachen und Wuppertal – Düsseldorf – Leverkusen vor. Durch den Ausbau soll bis zum Anfang des nächsten Jahres eine möglichst flächendeckende DAB+-Erreichbarkeit in den genannten Regionen sichergestellt werden. Über 90 Prozent aller Einwohner sollen in ihrem Zuhause versorgt werden, auf den Autobahnen wird eine Abdeckung von 99 Prozent angestrebt. Die genauen Aufschalttermine werden im Laufe des Jahres bekanntgegeben.

„Eine Alternative zu kommerziellem Radio“

„Schon heute begeistert das Radioprogramm von DOMRADIO.DE mit moderner Musik, aktuellen Informationen und einem klaren katholisch-christlichen Werteprofil. Mit der Erweiterung unseres Sendegebiets können wir nun noch mehr Menschen eine Alternative zu kommerziellem Radio bieten“, sagt Gerald Mayer, Geschäftsführer der DOMRADIO.DE gGmbH. „Dass unser Programm in Zukunft wieder flächendeckender über DAB+ zu empfangen ist, freut mich und die gesamte Redaktion.“

Vielfalt und Qualität

Auch Media Broadcast begrüßt die Zusammenarbeit. „Ich freue mich sehr, dass wir DOMRADIO.DE als starken, öffentlichkeitswirksamen Sender für unser DAB+ Angebot in NRW gewinnen konnten“, sagt Francie Petrick, Geschäftsführerin von Media Broadcast. „Die Erweiterung der regionalen DAB+ Plattformen ist ein weiterer Schritt hin zu mehr Vielfalt und Qualität im digitalen Rundfunk“.

DOMRADIO.DE sendet ein journalistisch hochwertiges Programm mit einem Mix aus Information, Popmusik und Unterhaltung. In das Programm lässt die Redaktion eine christlich-katholische Perspektive einfließen. Das Programm ist werbefrei. Bereits heute ist das Radioprogramm von DOMRADIO.DE digital über die DOMRADIO.DE-App, Smartspeaker sowie jeden digitalen Radioplayer empfangbar. Mit der DAB+-Verbreitung kommt nun ein weiterer Kanal hinzu. DOMRADIO.DE kann zudem weiterhin über die UKW-Frequenz 107,1 MHz im Kölner Stadtgebiet empfangen werden.

