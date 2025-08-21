Audio-Highlights der ARD auf der IAA MOBILITY: DAB+, Audiothek & Radio im Auto

(München) Vom 09. – 14. September findet in München wieder die IAA MOBILITY statt. Neben dem IAA Summit auf dem Messegelände (für Fachbesucher) findet in der Innenstadt die IAA Open Space statt, die für alle Besucher kostenlos ist. Hier präsentiert sich auch die ARD mit Themen rund um ihr Audioangebot:

DAB+

Mehr Vielfalt und bessere Qualität – das bietet der digitale Audiostandard. Die ARD zeigt und erklärt die Vorteile von Digitalradio und wie es den Hörkomfort im Auto steigert.

ARD Audiothek

Die ARD Audiothek ist die Plattform für die vielfältigen Audioangebote der ARD – von aktuellen Reportagen über spannende Podcasts bis hin zu exklusiven Hörspielen, jederzeit und überall abrufbar.

Radio im Auto

Radio und Audioinhalte spielen in mobilen Nutzungssituationen eine zentrale Rolle – besonders im Auto. Ein großer Teil der Audionutzung findet während der Fahrt statt. Die ARD hat gemeinsam mit Partnern aus der Industrie zahlreiche Entwicklungen vorangetrieben, um dieses Hörerlebnis weiter zu verbessern. Über diese Projekte informieren wir Sie gerne am Open Space.

