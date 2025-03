Mit Lokalradio in Bayern über der Million | ma 2025 Audio I: Bayern Funkpaket auf Erfolgskurs

(München) Bayern hört hin – und zwar lokal: Die im Bayern Funkpaket zusammengeschlossenen bayerischen Lokal- und landesweiten Programme bleiben mit 1,009 Millionen Hörerinnen und Hörern pro Stunde laut ma 2025 Audio I über der Millionenmarke. Mit einer Tagesreichweite von 77,4 Prozent (+0,1 im Vergleich zur ma 2024 Audio II) liegt Bayern traditionell ein gutes Stück über dem bundesweiten Durchschnitt (74,4%). Dabei legt gerade der digitale Radioempfang via DAB+ deutlich zu, bundesweit und vor allem in Bayern – hier steigt die DAB+-Tagesreichweite um 17 Prozent gegenüber dem Vorjahr (bundesweit: +11%) und auch der Anteil des Radiohörens via DAB+ wächst signifikant mit einem Plus von 19 Prozent (bundesweit: +12%).

Dr. Thorsten Schmiege, Präsident der Bayerischen Landeszentrale für neue Medien (BLM): „Starke Zahlen gibt es nur dank starker Sender – ich gratuliere dem bayerischen Lokalfunk und den erfolgreichen landesweiten Sendern zu diesem erfreulichen Ergebnis! Die 70 bayerischen Lokalsender, die seit Jahresbeginn praktisch alle zum Bayern Funkpaket zählen, tragen wesentlich zum insgesamt positiven Ergebnis der ma 2025 Audio I bei – ein schönes Signal für Vielfalt und Solidarität in der bayerischen Radiolandschaft. Die beachtlichen DAB+-Zahlen bestätigen zudem den Fahrplan der Audiostrategie 2025 der Landeszentrale und illustrieren: Die Digitalisierung des Hörfunks in Bayern kommt voran.“

Lokalradio ist und bleibt auch bei Jüngeren relevant: In der wichtigen Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen kann das Bayern Funkpaket sogar einen weiteren Zuwachs verzeichnen und behauptet sich mit 543.000 Hörerinnen und Hörern (+10.000) damit weiterhin vor Bayern 3 (328.000; +10.000) und ANTENNE BAYERN (328.000; +21.000).

Zur Tabelle mit allen Ergebnissen geht es hier.

zur Pressemeldung