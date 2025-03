Marktführer: Gong 96.3 ist erneut der meistgehörte Münchner Radiosender

(München) Die heute veröffentlichte ma Audio 2025 I weist für Gong 96.3 hervorragende Reichweiten aus. In der Durchschnittstunde schalten 58.000 Menschen in München und der Region ein. Das ist ein Plus von 13,7 Prozent und der mit Abstand beste Wert aller Münchner Lokalsender.

Gong 96.3 ist Marktführer

Auch in der werberelevanten Zielgruppe der 14 – 49jährigen ist Gong 96.3 auf der Poleposition und die Mike Thiel Show ist erneut die meistgehörte Morgensendung im Münchner Markt. Gong 96.3 Programmchef Matthias Ulrich: „Ich bedanke mich bei der ganzen Programm-Mannschaft, die jeden Tag mit viel Leidenschaft Programm für München und die Region macht. Schön, dass sich die Qualität des Programms auch quantitativ in den Reichweiten niederschlägt.“

40 Jahre Radio Gong – eine Erfolgsgeschichte

Gong 96.3 Geschäftsführer Johannes Ott: „Vor genau 40 Jahren ist Gong 96.3 als erster Privatsender Deutschlands auf UKW ON AIR gegangen. 40 Jahre nach Start immer noch so erfolgreich zu sein, macht uns alle sehr stolz! Eine gute Nachricht auch für unsere Kunden und Partner, die sich seit vielen Jahren auf uns verlassen können.“

