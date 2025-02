UKW-Funkstille – auch im Gotthardtunnel

(Zürich) Die legendäre Sicherheitsdurchsage im längsten Strassentunnel der Schweiz ist für UKW-Empfänger Geschichte. Das Bundesamt für Strassen schaltet die UKW-Anlagen in den Tunneln ab. Damit werden Strassentunnel auch für Privatradios zu UKW-Funklöchern.

Was ist passiert? Die SRG hat die UKW-Verbreitung Ende 2024 abgestellt. Deshalb hat auch das Bundesamt für Strassen (Astra) begonnen, sukzessive alle UKW-Anlangen in den Tunneln des Nationalstrassennetzes abzuschalten. Erste Demontagen erfolgten bereits ab Sommer 2024. In neuen Tunneln, wie beispielsweise der dritten Gubriströhre (Inbetriebnahme Mitte 2023), wurden gar keine UKW-Anlagen mehr eingebaut. Im Gotthardstrassentunnel (mit 17 Kilometern längster Autotunnel in der Schweiz) wurde der UKW-Empfang im Januar abgestellt. Deshalb ist bei UKW-Empfängern auch die legendäre Sicherheitsdurchsage nicht mehr empfangbar.

Was bedeutet das für die Sicherheit? Gemäss dem Astra hat die Durchsage keinen Einfluss auf die Tunnelsicherheit. Es gebe keine Pflicht, in Tunneln Radio zu hören. Dies würden auch längst nicht alle Verkehrsteilnehmenden tun. Deshalb würde bei einem Ereignis im Tunnel auch optisch auf Gefahren hingewiesen: oranges Blinklicht bei Stau oder sonst einem Gefahrenereignis im Tunnel, bei einem Brand gehen bei den Notausgängen Blinklichter an und der Tunnel wird gesperrt (Rotlicht).

Empfiehlt der Bund nicht mehr, im Tunnel Radio zu hören? Doch, denn mit der Einführung von DAB+ wurden die Autobahnröhren Teil der offiziellen Versorgungsgebiete der Radioprogramme. Sämtliche Tunnel ab einer Länge von 300 Metern wurden in den letzten Jahren mit DAB+ ausgerüstet. Auch die Radioinformationstafeln vor den Tunnelportalen bleiben bestehen. Mit der Abschaltung von UKW ist die Nennung des Radiosenders bzw. der Frequenz nicht mehr notwendig. Die neue Signaltafel enthält deshalb nur den Text «Radio Info», um die VerkehrsteilnehmerInnen auf das Radiohören hinzuweisen.

Bleibt die Sicherheitsdurchsage im Gotthardtunnel bestehen? Ja, aber die viersprachige Durchsage ist nur noch empfangbar, wenn das Fahrzeug mit einem DAB+ Empfänger ausgerüstet ist. Obwohl die privaten Radioprogramme mehrheitlich noch bis Ende 2026 über UKW senden, sind sie in den Tunneln nicht mehr empfangbar, da die UKW-Anlagen abgebaut worden sind. Somit ist auch die Sicherheitsdurchsage nicht mehr über UKW empfangbar.

