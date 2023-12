EWF-fähiges Multifunktions-Stereoradio von Kathrein

(Rosenheim) Die Firma Kathrein hat mit dem Model DAB+ link S12 nun ein klangstarkes Multifunktions-Stereoradio (DAB+/UKW und Internetradio in einem Gerät) im Programm das auch das EWF Notfallwarnsystem & Journaline Radiotext via DAB+ unterstützt. Weitere Features: schneller Zugriff auf eine Vielzahl an Musik-Streamingdiensten (Amazon Music, Deezer, High Res Audio, Napster, TIDAL, qobuz, calmradio, Soundmachine), 2×3” Lautsprecher mit je 15W Musikleistung und herausragenden Klangeigenschaften dank digitalem Soundprozessor (DSP) und Equalizer mit Voreinstellungen, UPnP und Bluetooth 5.1 Senden & Empfangen für BT-Kopfhörer, 2.4 GHz WiFi integriert, UPNP, beleuchtetes, dimmbares 6.1cm (2.4”) TFT LCD Farbdisplay zur Wiedergabe von Cover und Musiktitel bzw. zur Anzeige aktueller Wetterdaten und Speicherplatz für 10 DAB+/UKW und Internetradiosender über Fernbedienung oder Soundmate App und 4 Preset Tasten am Gerät. Der UVP liegt bei 149,00 € inkl. 19% MwSt. und ist ab KW 50 2023 lieferbar.

