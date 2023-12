KI basierte Produktions- und Buchungsplattform: Mit RadioADMaker jetzt deutschlandweit Radiowerbung buchen

(München) Bereits im März ist RadioADMaker als Europas erste KI basierte Buchungsplattform für Radiowerbung online gegangen. Von der kreativen Textung der Spots über die Produktion bis zur Einbuchung beim Sender bzw. Vermarkter brauchen Werbetreibende dank KI nur 3 Minuten und können Geotargeting bezogen ihre Kampagnen aussteuern. Bereits ab 140 Euro kann so ein fertiger Werbespot erstellt und 1.000 Kontakte erreicht werden.

Inzwischen setzen 13 Sender in Deutschland und Österreich auf RadioADMaker als Unterstützung in der Vermarktung, darunter z.B. Audiotainment Südwest GmbH & Co. KG mit RPR1, Radio Ton, Die Neue 107.7, Antenne Vorarlberg, Radio Gong München oder auch kulthitRADIO in NRW.

Jetzt weitet RadioADMaker sein Angebot aus und vermarktet über Studio Gong auch deutschlandweit. Somit ist RadioADMaker die erste KI basierte Buchungsplattform, die es Werbetreibenden ermöglicht, in allen Teilen des Landes innerhalb von nur wenigen Minuten Audiowerbung einzubuchen.

RadioADMaker Geschäftsführer Johannes Ott: „Plattformen wie RadioADMaker werden künftig ein wichtiger Bestandteil bei der Buchung von Audiowerbung sein. Vor allem auch, um einfache Kampagnen simpel, unmittelbar und kostengünstig umzusetzen. Wir freuen uns, dass wir diesen Innovationsprozess in unserer Branche mit anschieben und als erste Plattform landesweit vermarkten können.“

zur Pressemeldung