Media Broadcast ermöglicht DAB+ Empfang im Elbtunnel

(Köln) Seit kurzem können Autofahrer im Hamburger Elbtunnel insgesamt 38 Radioprogramme in bester Qualität via DAB+ empfangen. Sie müssen von nun an auf der Fahrt durch die etwa 3,3 km langen Röhren nicht mehr auf den störungsfreien Hörgenuss ihres Lieblingsprogramms im Auto verzichten. Möglich ist dies durch die neue Sendeanlage, die Media Broadcast aufgebaut und in Betrieb genommen hat. Über sie werden alle vier Röhren mit den digitalen Programmen versorgt. Auch die Sicherheit für die täglich über 100.000 Auto- und LKW-Fahrer wird dadurch erhöht: Zur Durchsage von Warnmeldungen können die DAB+ Programme stummgeschaltet und die Notfallinformationen von der Leitstelle eingesprochen werden.

Folgende Kanäle bzw. Programme werden derzeit über die DAB+ Sendeanlage im neuen Elbtunnel eingespeist, sie sind über die gleichen Kanäle überall in der Region Hamburg zu empfangen:

1. nationaler DAB+ Multiplex im Kanal 5C

• Deutschlandfunk

• Deutschlandfunk Kultur

• Deutschlandfunk Nova

• Deutschlandradio DokDeb

• Absolut relax

• ENERGY

• ERF Plus

• Klassik Radio

• RADIO BOB!

• Radio Horeb

• RADIO SCHLAGERPARADIES

• Schwarzwaldradio

• sunshine live

2. nationaler DAB+ Multiplex im Kanal 5D

• 80s80s

• 90s90s

• AIDAradio

• Absolut BELLA

• Absolut Germany

• Absolut HOT

• Absolut OLDIE

• Absolut TOP

• Beats Radio

• Brillux Radio

• NOSTALGIE

• OLDIE ANTENNE

• ROCK ANTENNE

• RTL RADIO

• TOGGO Radio

• dpd DRIVERSRADIO

1. regionaler DAB+ Multiplex der Privaten im Kanal 10D

• Antenne Niedersachsen

• Antenne Sylt

• delta radio

• ENERGY HAMBURG

• ERF Jess

• Hamburg Zwei

• HLRdigital

• Klassik Radio

• lulu.fm

• Oldie Antenne

• R.SH – Hamburg

• Radio ffn

• Radio Hamburg

• ROCK ANTENNE HH

• Schlager Radio

• STAR*SAT RADIO

• TIDE.radio

Regionaler DAB+ Multiplex des NDR im Kanal 10

• N-JOY

• NDR 2 HH

• NDR 90,3

• NDR Blue

• NDR Info HH

• NDR Info Spezial

• NDR Kultur

• NDR Schlager

Die Einspeisung weiterer Kanäle ist systemseitig möglich.

“Der Elbtunnel ist eine der zentralen Verkehrsadern von Hamburg. Daher ist es elementar, dass sich die Nutzerinnen und Nutzer während der langen Durchfahrt weiterhin informieren oder unterhalten lassen können. Wir freuen uns deshalb sehr, dass wir unsere DAB+-Versorgung jetzt auch im Elbtunnel ergänzen konnten“, so Francie Petrick, Geschäftsführerin von Media Broadcast.

