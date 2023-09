Zwei neue 7” DAB Media Receiver fürs Auto von SONY

(Berlin) Sony Europe erweitert das Sortiment an AV-Receivern fürs Auto mit dem DAB Media Receiver XAV-AX6050 und XAV-AX4050. Beide Modelle bieten jetzt vollständig kabellose Smartphone-Konnektivität, was die Nutzung beim Fahren vereinfacht und zugleich die Sicherheit erhöht.

Vollständig kabellose Smartphone-Verbindung

Die mitgelieferte GPS-Antenne ermöglicht es, in Kombination mit der Wi-Fi-Verbindung[iii] des Smartphones eine kabellose Verbindung zu Apple CarPlay oder Android Auto herzustellen, auch dann, wenn das Smartphone in der Tasche bleibt.

Mit Apple CarPlay können iPhone-Nutzer*innen ihr Smartphone direkt am Armaturenbrett steuern, um zu telefonieren, Musik zu hören, Nachrichten zu senden und zu empfangen, auf ihre Lieblings-Apps zuzugreifen und Wegbeschreibungen mit Echtzeit-Verkehrsinformationen zu erhalten (einschließlich solcher von anderen Navigations-Apps) – all das und mehr, ohne den Blick von der Straße abwenden zu müssen.

Android Auto ermöglicht eine sichere und komfortable Smartphone-Nutzung über das Display des Autoradios. Einfach „Hey Google“ sagen oder die Sprachsteuerungstaste betätigen, und schon hilft Google Assistant den Nutzer*innen, in Verbindung zu bleiben, das Entertainment zu steuern, Informationen abzurufen und sich dabei weiter auf den Verkehr zu konzentrieren.

Optimierter, entspiegelter Touchscreen

Der XAV-AX6050 verfügt über ein 17,6 cm (6,95″) großes, rahmenloses und flächenbündiges Display mit kapazitivem Touchscreen. Dieses Design sorgt für ein erstaunlich flaches Display, das sich elegant in die Innenausstattung des Fahrzeugs einfügt. Über den HDMI-Anschluss lassen sich externe Audio- und Videogeräte verbinden, um auch im geparkten Fahrzeug Inhalte ansehen zu können. ​

Das XAV-AX4050 ist mit einem eleganten, 17,6 cm (6,95″) großen, entspiegelten Touchscreen ausgestattet. Beide Modelle bieten eine neu gestaltete, übersichtliche Benutzeroberfläche, die eine einfache, schnelle und intuitive Steuerung ermöglicht. Diese Oberfläche basiert auf der Kompetenz und langjährigen Erfahrung, die Sony bei der GUI-Entwicklung besitzt, und kommt bei den Konsument*innen in anderen Teilen der Welt bereits sehr gut an.

Erweiterte DAB-Radio-Anzeige

Je nach Land oder Region ermöglicht die neue DAB-Radio-Benutzeroberfläche jetzt auch Diashows für Albumcover oder Programminformationen.

Klang und Personalisierung

Dank LDAC-Technologie unterstützen der XAV-AX6050 und der XAV-AX4050 die komfortable, kabellose Übertragung von Audio-Inhalten via Bluetooth in hervorragender Klangqualität. Mit kompatiblen Geräten lassen sich Audio-Inhalte mit 96 kHz/24-Bit-Sampling und bis zu dreimal höheren Übertragungsraten (990 kBit/s) als bei einer herkömmlichen Bluetooth-Verbindung streamen.

Darüber hinaus sind beide Modelle auch mit FLAC kompatibel. FLAC (Free Lossless Audio Codec) ist ein Audioformat, das dem MP3 ähnelt, die Audiosignale jedoch ohne Qualitätsverluste komprimiert. Die Benutzer*innen können jetzt FLAC-Dateien mit einer Samplingtiefe von bis zu 24 Bit und einer Abtastfrequenz von 384 kHz wiedergeben.

Zur individuellen Klangabstimmung bietet der integrierte digitale Soundprozessor (DSP) eine Klangbearbeitung und Zeitanpassung – bis zu beachtlichen 1 cm für jeden der 5 ansprechbaren Kanäle (4 Lautsprecher + Subwoofer über Pre-Out). Mit einem 14-Band-Equalizer können die Benutzer*innen den Gesamtklang an den Charakter der abgespielten Musik oder ihren persönlichen Geschmack anpassen. In Verbindung mit der 3-Zonen-Frequenzweiche ermöglicht es der Equalizer, die Front- und rückwärtigen Lautsprecher sowie Subwoofer perfekt aufeinander abzustimmen. ​

Erhöhter Benutzerkomfort

Mit der Funktion Quick Wake-up sind die neuen Modelle sofort nach Betätigung der Zündung startklar. Außerdem sind beide Radios mit Rückfahrkameras kompatibel und können zusammen mit diesen als Einparkhilfe genutzt werden. Die ergonomisch gestalteten Steuerelemente gewährleisten eine sicherere Bedienung. Das Hintergrundbild und die Positionierung von Symbolen lassen sich personalisieren. Der USB-Typ-C-Anschluss unterstützt eine Stromversorgung mit 5V 3A. ​

Beide AV-Receiver können auch problemlos erweitert werden: Dank drei Vorverstärkerausgängen beim XAV-AX6050 und XAV-AX4050 lässt sich ein komplettes Soundsystem aufbauen – etwa mit einem Subwoofer, einem Mono-Verstärker und einem 4-Kanal-Verstärker –, um einen noch satteren und kraftvolleren Klang zu erreichen. Die Anschlüsse sind vergoldet, um Alterung und Signalverschlechterung vorzubeugen.

Der Hochspannungs-Vorverstärkerausgang des XAV-AX6050 liefert zudem ein 5-Volt-Signal für einen noch klareren Klang mit weniger Verzerrungen.

Darüber hinaus zeichnen sich der XAV-AX6050 und der XAV-AX4050 durch ein einbaufreundliches Design aus. Das rückwärtige Gehäuseteil in 1-DIN-Größe bietet unter dem Radio genügend Platz für Kabelstränge, Lenkradsteuerung, Einbaukästen etc. So lässt sich das Radio auch in Fahrzeugen installieren, die Hindernisse hinter dem Einbaubereich aufweisen.

Verfügbarkeit

Die Modelle XAV-AX6050 und XAV-AX4050 sind ab September 2023 erhältlich. ​

