Kein “Watt?” mehr am Wattenmeer – NDR sorgt für störungsfreien Empfang mit DAB+ auf Eiderstedt

(Hamburg) An der Nordsee zwischen Hallig Hooge und Friedrichskoog-Spitze haben Radiohörerinnen und Radiohörer jetzt noch besseren Zugang zu NDR Hörfunkprogrammen – und das in noch besserer Qualität. Der DAB+ Ausbau des NDR kommt weiter voran – diesmal mit einem neuen Sender in Garding. In St. Peter-Ording, Büsum und auf Pellworm sind die NDR Radioprogramme auf Block 11B (218,3640 MHz) nun zusätzlich auch im Haus über das moderne Digitalradio zu empfangen. Die dort lebenden Menschen sowie Urlaubsgäste können ihre Lieblingssendungen überall in stabiler Qualität mit klarem Klang hören – nicht nur im Auto.

