Ruark präsentiert erstes Modell aus der neuen 100er Serie

(Aschau im Chiemgau) Die Firma Ruark stellt mit dem R410 das erste Modell aus seiner kommenden 100er-Serie vor. Zu den Features gehört DAB/DAB+/FM & Internetradio, die Streaming-Unterstützung umfasst Spotify Connect, Tidal Connect, Apple Airplay 2 und Chromecast built-in sowie ein hochauflösendes 4-Zoll- TFT-Farbdisplay. Das Modell ist voraussichtlich ab Anfang September 2023 in den Farbausführungen Walnuss und matt grau lieferbar. Der UVP liegt bei 1.499 €.

Ruark Audio ist ein in Familienbesitz befindliches britisches Unternehmen, das seit 1986 hochwertige Audioprodukte entwickelt. Ihre Systeme sind so designt, dass sie überall integriert werden können und den Raum verschönern – sie klingen so gut wie sie aussehen! Von integrierten Musiksystemen bis hin zu kompakten Aktivlautsprechern werden alle Produkte von Ruark in ihrem Hauptsitz an der Südküste Englands entwickelt und folgen ihrer Leidenschaft, zeitlose Produkte zu kreieren, die die Kunden jahrelang schätzen und genießen werden.

