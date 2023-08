Gerlinde Jänicke ab 1. September deutschlandweit on air auf OLDIE ANTENNE

(Ismaning) Gerlinde Jänicke begleitet ab 1. September die Hörerinnen und Hörer von OLDIE ANTENNE durch den Abend. Die Radiopreis-Trägerin als Deutschlands beste Moderatorin (2017) erhält ihre eigene neue Sendung von Montag bis Freitag zwischen 19 und 22 Uhr.

„Ich freue mich unglaublich darauf, Teil der ‚OLDIE ANTENNE-Familie‘ zu sein. Ich liebe Musik, zu der ich im Auto fahren und laut mitsingen kann, oder die klingt, als könne sie am Ende eines Films laufen. Genau diese Songs darf ich jetzt spielen und vor allem fühlen!“, so Gerlinde Jänicke zu ihrem Start beim bundesweiten Radiosender OLDIE ANTENNE. „Denn Musik ist in erster Linie ein Gefühl. Wenn mir bei einem Song die Tränen kommen, weil er mich an einen besonderen Moment erinnert, hat die Musik alles richtig gemacht. Mit meinen Moderationen will ich die Songs praktisch ‚ausmalen‘ und bei unseren Hörerinnen und Hörern etwas auslösen.“

Gerlinde Jänicke ist seit 30 Jahren im Radio zuhause und zudem auch durch zahlreiche TV-Produktionen bekannt und beliebt. 2017 wurde sie mit dem Deutschen Radiopreis als beste Moderatorin ausgezeichnet: „Sie ist schlagfertig, mitfühlend, aber auch ernst und nachdenklich. Dabei nimmt sie selten ein Blatt vor den Mund und ist auch mal bereit, jede Radioregel zu ignorieren, wenn eine Sendung so für ihre Hörer interessanter wird“, lautete die Begründung der Jury.

„Gerlinde ist wie ein Puzzlestück, das perfekt zu OLDIE ANTENNE passt. Sie ist nicht nur eine (Radiopreis-)ausgezeichnete Moderatorin, sondern auch ein wahnsinnig herzlicher und authentischer Mensch. Dank ihrer unverwechselbaren Art ist sie in Berlin ein echter Radiostar – mit uns wird sie von der Hauptstadt aus Ohren und Herzen in ganz Deutschland erobern“, freut sich Jörg Muthsam, Head of OLDIE ANTENNE. „Als ambitioniertes Projekt sind wir im letzten Jahr gestartet: Meilensteine der Musikgeschichte aus den 70er und 80er Jahren, dazu handverlesene Evergreens und auch mal ganz junge Oldies aus den 90ern – dazu Radiolegenden am Mikrofon, die der OLDIE ANTENNE Seele verleihen. Die überwältigenden Reaktionen nach dem bundesweiten DAB+-Sendestart motivieren uns alle, diesen Weg weiterzugehen und der Lieblingssender für Musikliebhaber in ganz Deutschland zu werden.“

Alle Informationen zum Team, Programm und Empfang von OLDIE ANTENNE gibt es unter oldieantenne.de. Via DAB+, mit Alexa oder mit der kostenlosen App und im Webradio mit zusätzlichen Nonstop-Musik-Streams kann OLDIE ANTENNE vom Alpenrand bis zur Waterkant empfangen werden.

