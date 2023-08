CE-Branchenkompass 1. Halbjahr 2023: Erstmals sind mehr als die Hälfte der verkauften Radios DAB+ fähig

(Frankfurt) Die Digitalisierung des Radioempfangs schreitet kontinuierlich voran. Laut des aktuellen CE-Branchenkompass von ZVEI und Deutscher TV-Plattform in Kooperation mit GfK sind zum ersten Mal in der Geschichte des Radios in Deutschland mehr als die Hälfte der verkauften Radiogeräte digital und empfangen DAB+ (1. HJ 2023: 52 Prozent oder 0,5 Millionen Stück). Das bedeutet einen Anstieg um neun Prozentpunkte seit 2019. Seit 2010 wurden insgesamt rund 16 Millionen DAB+-Radiogeräte (alle Radiokategorien) verkauft. Kopfhörer sind ebenfalls weiter gefragt. In den ersten sechs Monaten 2023 wurden rund zwei Prozent mehr Geräte als Vorjahreszeitraum abgesetzt. Knapp zwei Drittel (65 Prozent) aller im 1. Halbjahr 2023 verkauften Audiogeräte waren Kopfhörer. Boom bei Fernsehern mit integriertem Surroundsound. Einen regelrechten Boom verzeichnen TV-Geräte mit direkt integriertem Surroundsound. Der Anteil dieser Fernseher am TV-Geräte-Gesamtmarkt ist im 1. Halbjahr 2023 gegenüber dem Vorjahreszeitraum von 29 auf 40 Prozent gestiegen. Die direkte Integration von Features in Fernseher schreitet somit auch in puncto Audio voran, allerdings sind externe Audiogeräte nach wie vor beliebt: Laut einer aktuellen GfK-Umfrage* für den ZVEI hat derzeit fast jeder Zweite eine Soundbar oder Lautsprecher am Haupt-TV angeschlossen – allerdings nutzt nur ein Drittel die externen Geräte auch wirklich. Anteil UHD-TVs pendelt sich bei 75 Prozent einNach dem rasanten Wachstum in den ersten Jahren der Markteinführung liegt der Marktanteil von UHD-Fernsehern mittlerweile konstant bei rund 75 Prozent. Rund ein Viertel der Käufer entscheidet sich damit weiterhin für HD-Bildqualität, seit 2018 sind in Deutschland immerhin noch 10,6 Millionen HD-TVs verkauft worden. Auffällig: Immer mehr UHD-TVs sind „HDR-Alleskönner“. Der Marktanteil der verkauften UHD-Fernseher, die alle gängigen HDR-Verfahren beherrschen, stieg im 1. Halbjahr 2023 deutlich gegenüber dem Vorjahreszeitraum an – von 18 auf 24 Prozent. Marktanteil der TV-Geräte ab 65 Zoll hat sich seit 2018 verdoppelt Größere Bildschirme sind seit Jahren in Mode – so ist etwa jeder fünfte verkaufte Fernseher ein 55-Zoll-Gerät. Mehr Bewegung gab es bei den großen Bildschirmen. So verdoppelte sich der Anteil der in Deutschland verkauften 65-Zoll-Geräte in den letzten Jahren fast auf 15 Prozent. Noch größere Geräte legten ebenfalls zu, bleiben aber in der Nische – ihr Marktanteil ist sogar leicht rückläufig. Hier dürfte das aktuelle Konsumklima ein Faktor sein – die Gruppe der kleineren Fernseher mit bis zu 50 Zoll legen nach Jahren sinkender Anteile aktuell wieder leicht zu.

Alle Zahlen in dieser Medienmitteilung auf Basis GfK Totalmarkt. Weitere Zahlen zu Audio und TV/Video finden Sie im Branchenkompass 1. HJ 2023 hier beim ZVEI und hier bei der Deutschen TV-Plattform.

*Umfrage: Im Auftrag des ZVEI wurden mit dem GfK eBUS® 1.000 Personen im Alter von 18-74 Jahren befragt, die die deutschsprachige Bevölkerung repräsentieren. Die Befragung wurde im Zeitraum 6.-9. Juli 2023 durchgeführt.

