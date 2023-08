ad.audio macht Werbeflächen der nationalen DAB+ Radiosender auf Basis der Ströer SSP programmatisch buchbar

(Hamburg) Der Audiovermarkter ad.audio ermöglicht ab sofort als erster deutscher Vermarkter die programmatische Einbuchung von Radiospots in Realtime sowie die vollautomatisierte Ausspielung. Die nationale Reichweite der sechs Absolut Radio Sender von derzeit 284 Tsd. Hörern in der Durschnittstunde, kann programmatisch über die Ströer SSP gebucht werden.

Der Vermarkter hat seine Entwicklungspläne bereits im April dieses Jahres angekündigt und kann seit Anfang des Monats Vollzug melden. Ab sofort können exklusiv über die Ströer SSP Einbuchungen vorgenommen werden. Technologisch knüpft die ad.audio-Lösung an die etablierte digitale Planungs- und Steuerungslogik im Programmatic Advertising an. Durch die Adaption von gelernten Prozessen aus dem Bereich DOOH wird eine dauerhafte Etablierung im Marketing-Mix ermöglicht.

“Es handelt sich hierbei um ein Gemeinschaftsprojekt. Zusammen mit der DSP Active Agent und der Ströer SSP haben wir die Grundlagen geschaffen lineares Radio programmatisch buchbar zu machen. Wir bieten Werbetreibenden jetzt die Möglichkeit kurzfristig, effizient und vollautomatisiert eine nationale Audience zu erreichen.”, erklärt Crispin Henke, Geschäftsführer der ad.audio.

Wie bei anderen Gattungen, kann der Werbespot kurz vor Ausspielung eingebucht werden und wird in Echtzeit geliefert. Direkt nach der Ausspielung erfolgt die Ausweisung der erzielten Impressions.

Vorerst werden die gelieferten Spots gleichzeitig auf den Sendern der Absolut Radio Kombi ausgeliefert – perspektivisch sollen Kunden aber auch hier weitere Reichweiten eingeräumt werden.

“Unsere Absolut Radio Sender wachsen und entwickeln sich sehr schnell. Zukünftig möchten wir daher auch eine gezieltere digitale Einbuchung auf den Einzelsendern ermöglichen. Das wird vor allem für Kunden spannend, die gezielter in spezielle Marktsegmente und Zielgruppen vordringen möchten, anstatt auf die volle Breite unserer Sendervielfalt zu setzen.” äußert sich Mirko Drenger, CEO der Antenne Deutschland GmbH & Co. KG, zu den neusten Entwicklungen. “Das ist für die gesamte Radiowelt ein Meilenstein der Digitalisierung.” so Drenger weiter.

