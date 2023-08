Kulthits, Kaffee, Schädelweh: Die neue Sonntagsshow mit Monika Gruber & Roland Hefter

(München) Das Geheimnis ist gelüftet: Zum ersten Mal in ihrer Karriere starten Monika Gruber und Roland Hefter eine gemeinsame Radioshow. Am 3. September um 10 Uhr geht die Sendung „Kulthits, Kaffee, Schädelweh“ beim neuen Radiosender 089Kult zum ersten Mal „on air“.

Sie gehen gemeinsam auf Tour und füllen Land auf Land ab die großen Hallen. Schon bald werden sie gemeinsam auch über das Radio die Menschen in München, Bayern und ganz Deutschland unterhalten. 089Kult heißt der neue Radiosender, den Gong 96.3 im Dezember auf DAB+ und online gestartet hat. Neben den größten Kult-Hits aus den 80ern und 90ern sowie aktuellen Informationen und Geschichten aus der Metropolregion München, hat sich der Sender vor allem das Ziel gesetzt, kulturelle Highlights im Programm zu senden.

Unter dem Motto „Kulthits, Kaffee, Schädelweh“ werden Monika Gruber und Roland Hefter ab dem 3. September jeden ersten Sonntag im Monat von 10 bis 12 Uhr auf 089Kult zu hören sein. Das Konzept der Show ist deutschlandweit einmalig: Jede Show bekommt ein musikalisches Motto – und die Playlist bestücken die beiden Kult-Stars selbst.

Die erste Sendung steht passend zum Finale der bayerischen Sommerferien unter dem Motto: Die größten Italo Kult-Hits! Von Adriano Celentano über Gianna Nannini, Albano & Romina Power, Andrea Bocelli bis hin zu Eros Ramazotti und Paolo Conte werden großartige Italo Kult-Hits zu hören sein – eingebettet in die persönlichen Erlebnisse, Erinnerungen und Geschichten der beiden Moderatoren.

„Ich bin schon lange ein großer Radio Gong 96.3 Fan und finde das Konzept des neuen Senders 089Kult großartig. Deshalb freue ich mich umso mehr, dass Roland und ich jetzt ein Teil davon sind und mit unserer Sendung die Musik der 80er und 90er im Radio neu aufleben lassen können“ so Monika Gruber beim heutigen Pressefrühstück in München.

„Wir haben jeden Monat ein neues Thema für zwei schöne Stunden voller Musik und persönlicher Geschichten am Sonntagvormittag. Alle, die Lust auf gute Musik haben und dabei in Erinnerungen schwelgen wollen sind bei uns genau richtig“ fügt Roland Hefter hinzu.

Auch das Motto der zweiten Show am Sonntag, den 1. Oktober steht schon fest: Dann werden Monika Gruber und Roland Hefter sich natürlich den größten Wiesn Kult-Hits widmen.

Gong 96.3 und 089Kult Geschäftsführer Johannes Ott: „Der Sender hebt sich ganz bewusst ab mit Sendungen und Inhalten, die sonst nirgendwo laufen. Wir freuen uns sehr, dass Moni und Roland den Sender ebenfalls für sich „entdeckt“ haben,

