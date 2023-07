1. nationaler DAB+ Multiplex wird weiter ausgebaut

(Köln) Media Broadcast baut das Sendernetz des ersten nationalen Digitalradio-Programmpaketes weiter aus. Heute wird ein neuer Sender in Zwickau in Sachsen in Betrieb genommen, in der zweiten Jahreshälfte 2023 werden in drei weiteren Bundesländern zusätzlich vier neue Senderstandorte hinzukommen. Sie sorgen für einen noch besseren Empfang von Deutschlandfunk, Deutschlandfunk Kultur und Deutschlandfunk Nova und neun weiteren privaten Programmen in den jeweiligen Empfangsgebieten.

Übersicht der für 2023 neu geplanten Senderstandorte des 1. nationalen DAB+ Multiplex im Kanal 5C:

Senderstandort / Bundesland / Empfangsregion

Zwickau / Sachsen / Zwickau, A4

Bad Kreuznach / Rheinland-Pfalz / Landkreis Bad Kreuznach, A61, B48

Hornisgrinde / Baden-Württemberg / Murgtal, Baiersbronn, B500, B462

Mainhardt / Baden-Württemberg / Rems-Murr-Kreis, B14

Merchingen / Saarland / Landkreis Merzig-Wadern, A8

Die Termine zur Inbetriebnahme der Standorte werden nach Abschluss der Detailplanungen veröffentlicht.

„Bundesweit ausgesendete Programme gehören zweifellos zu den Treibern des digitalen Radios via DAB+. Wir freuen uns daher, mit dem Aufbau zusätzlicher Standorte im 1. nationalen Multiplex die Qualität des Netzes weiter zu erhöhen und den Hörerinnen und Hörern in den jeweiligen Empfangsgebieten einen verbesserten Hörgenuss und mehr Programmvielfalt zu bieten“, sagt Francie Petrick, Geschäftsführerin von Media Broadcast.

„Der Radioempfang der Zukunft ist digital. UKW-Reichweiten sinken, im Gegenzug steigen die Nutzungszahlen bei DAB+ weiter. Die Verbreitung über DAB+ ist deutlich kostengünstiger, energiesparender und bietet Hörerinnen und Hörern zahlreiche Zusatzfunktionen. Das Deutschlandradio-Engagement für den weiteren Netzausbau steht für den Anspruch, auch in der Fläche unser Informations- und Kulturangebot für viele Menschen frei und ohne Zusatzkosten für Streaming zugänglich zu machen. Das ist aufgrund der technischen Einschränkungen über UKW nicht möglich“, sagt Stefan Raue, Intendant des Deutschlandradios.

Ende 2023 wird das Sendernetz insgesamt 165 Standorte umfassen, womit die Zahl der Einwohner, welche die 13 Programme mit einer Zimmerantenne zuhause empfangen können, auf etwa 75,4 Mio. anwächst, dies entspricht fast 91 Prozent der Bevölkerung. Die Flächenversorgung für mobilen Empfang wird Ende 2023 auf mehr als 97 Prozent ansteigen, die Versorgung der Autobahnen liegt bereits bei über 99 Prozent und entspricht damit nahezu einer Vollversorgung.

Unter www.dabplus.de/empfang steht den Hörerinnen und Hörern ein Empfangscheck zur Verfügung, mit dem man durch Eingabe der Postleitzahl die DAB+ Empfangsverhältnisse an diesem Ort prüfen kann.

Folgende Programme sind im 1. nationalen DAB+ Programmpaket enthalten:

Deutschlandfunk

Deutschlandfunk Kultur

Deutschlandfunk Nova

Deutschlandfunk Dokumente und Debatten

Absolut relax

Energy Digital

ERF Plus

Klassik Radio

Radio Bob

Radio Horeb

Radio Schlagerparadies

Schwarzwaldradio

sunshine live

