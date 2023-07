2. nationales DAB+ Programmensemble für das östliche Voralpenland und die Region Garmisch-Partenkirchen

(München) Im Juli 2023 werden die Senderstandorte Wendelstein und Oberammergau in Betrieb genommen. Ab dem Start können sich DAB+ Hörerinnen und Hörer in den beiden Regionen über 16 zusätzliche private Radioprogramme in digitaler Qualität freuen. Im Laufe der zweiten Jahreshälfte erfolgt auch die Einschaltung des Senderstandortes Raichberg in Baden-Württemberg. Die Standorte gehören zum diesjährigen geplanten Ausbau des DAB+ Netzes von Antenne Deutschland, mit welchem die Betreiberin der 2. nationalen DAB+ Plattform ihr Netz auf 82 Standorte im gesamten Bundesgebiet ausweitet.

Folgende Senderstandorte werden im Juli 2023 in Betrieb gehen (Senderstandort / Kanal / Empfangsregion / Termin):

Wendelstein / 12D / Bayern / Östliches Voralpenland / 05. Juli

Oberammergau / 12D / Bayern / Kreis Garmisch-Partenkirchen / 13. Juli

Folgender Senderstandort wird zu einem späteren Zeitpunkt in Betrieb gehen:

Raichberg / 8C / BW / Albstadt, Hechingen, Balingen, B27

Folgende private Sender sind im 2. nationalen DAB+ Programmpaket enthalten:

80s80s

90s90s

Absolut BELLA

Absolut Germany

Absolut HOT

Absolut OLDIE

Absolut TOP

AIDAradio

ANTENNE BAYERN

Beats Radio

Brillux Radio

dpd DRIVERSRADIO

NOSTALGIE

ROCK ANTENNE

RTL RADIO

TOGGO Radio

„Durch die Inbetriebnahme der neuen Sender bauen wir die Reichweite unserer nationalen DAB+ Plattform kontinuierlich aus. Mit diesen drei Sendern wird der geplante Ausbau für das Jahr 2023 erfolgreich abgeschlossen sein. So können bereits im Laufe der zweiten Jahreshälfte 56 Millionen Einwohnerinnen und Einwohner in Deutschland die Programme zuhause empfangen. Die Reichweite entlang der Autobahnen liegt dann bei über 90 Prozent. Mit der Erweiterung unseres Netzes im kommenden Jahr werden wir diese Zahl nochmal deutlich erhöhen“, sagte Mirko Drenger, CEO von Antenne Deutschland.

Um die neuen Programme empfangen zu können, müssen die Hörerinnen und Hörer einen Sendersuchlauf an ihrem DAB+ Empfänger durchführen.

zur Pressemeldung